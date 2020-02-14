Дело захваченных в Ливии россиян взяли на контроль в Госдуме

14.02.2020, 23:30, Разное

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов заявил, что взял дело пленных россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана под личный контроль. Парламентарий с одобрением отнесся к пикету у здания ливийского посольства в Москве, целью которого является привлечение внимания к проблеме. Бессрочная акция началась 13 февраля.

По словам депутата, в Ливии «творится бардак». Он отметил, что о полноценной государственности в этой стране не может идти и речи, несмотря на все старания так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и подписание «разных документов в Германии».

Вострецов подчеркнул, что вопрос должен решаться оперативно. Для этого он отправил личный запрос главе МИД РФ Сергею Лаврову. Если дипломатическое ведомство не сможет повлиять на ситуацию, Вострецов пообещал поднять вопрос на уровне Госдумы.

Напомним, что социологи из РФ приехали в Ливию для проведения социологических исследований с ведома и по разрешению представителей ПНС. В мае 2019 года они были похищены бандитами, подконтрольными триполитанскому кабмину, и помещены в частную тюрьму «Митига».

«Митига» контролируется главой террористической группировки RADA Абд аль-Рауфу Каре. Ранее он был замечен на одной из встреч террористов «Аль-Каиды» (Организация запрещена на территории РФ).

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