Формула-1. Чемпионы мира из Mercedes представили новый болид

14.02.2020, 23:30, Новости дня

Действующие чемпионы мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" из немецкой команды Mercedes представили поклонникам автоспорта изображения своего нового болида для нового сезона. Машина, на которой будут гоняться Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, получила название W11.

При этом одновременно с фото- и видеопрезентацией немецкая "конюшня" объявила, что уже в пятницу, 14 февраля, проведет обкатку нового болида на трассе в британском Сильверстоуне. Ранее свои машины на сезон-2020 представили главные конкуренты Mercedes из итальянской Ferrari и австрийского Red Bull.