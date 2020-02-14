Формула-1. Чемпионы мира из Mercedes представили новый болид

14.02.2020, 23:30, Новости дня

Действующие чемпионы мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" из немецкой команды Mercedes представили поклонникам автоспорта изображения своего нового болида для нового сезона. Машина, на которой будут гоняться Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, получила название W11.

Happy Valentine’s Day, #PETRONASmotorsports! 😍

Our gift to you, from @MercedesAMGF1 👊 pic.twitter.com/g0Ic5l85AN

— PETRONAS Motorsports (@PET_Motorsports) February 14, 2020

При этом одновременно с фото- и видеопрезентацией немецкая "конюшня" объявила, что уже в пятницу, 14 февраля, проведет обкатку нового болида на трассе в британском Сильверстоуне. Ранее свои машины на сезон-2020 представили главные конкуренты Mercedes из итальянской Ferrari и австрийского Red Bull.



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