Поклонники восхитились красотой голубоглазой дочери Ксении Бородиной

14.02.2020, 23:21, Разное

Поклонники телеведущей Ксении Бородиной восхитились внешностью её дочери, запечатленной в ванной. Они отметили красоту девочки и не сомневаются в её ошеломляющем успехе у парней в будущем.
Ксения Бородина не скрывает свою дочь и время от времени публикует фотографии с ней. В этот раз девочку с золотой лентой на голове запечатлели в пенной ванне. Фотография настолько понравилась поклонникам, что менее чем за сутки собрала почти 700 тысяч отметок «Нравится». Львиную долю внимания получили неестественно голубые глаза дочери телеведущей.

Некоторые фанаты Ксении Бородиной отметили, что в будущем ей придётся нелегко из-за такой красивой дочери. Как только она подрастёт, то несомненно станет объектом обожания парней и даже может превзойти по привлекательности свою знаменитую мать.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Алексей Панин: «Вместо дворянских сперматозоидов у европейцев лучше позаимствовать мозги»

04.02 / Обнаружена неизвестная ранее способность песчаных дюн общаться между собой

06.01 / Мнение: Современный Сталин, успешность индустриализации и строительство частного дома в СССР

12.02 / В 2020 году в России начнутся продажи нескольких новых моделей от компании BMW

26.12 / Компания OPPO представила производительный смартфон Reno3 Pro 5G

22.12 / Все из Поднебесной

14.12 / Специалисты назвали способы правильного обогрева автомобиля зимой

03.01 / Мнение: Как надо проздравлять: мастер-класс для Кремля

13.12 / «Жить не хочется»: Лукашенко объявил о серьезных проблемах со здоровьем

16.01 / «У них все серьезно»: Пэрис Хилтон закрутила новый роман

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика