Поклонники восхитились красотой голубоглазой дочери Ксении Бородиной

14.02.2020, 23:21, Разное

Поклонники телеведущей Ксении Бородиной восхитились внешностью её дочери, запечатленной в ванной. Они отметили красоту девочки и не сомневаются в её ошеломляющем успехе у парней в будущем.

Ксения Бородина не скрывает свою дочь и время от времени публикует фотографии с ней. В этот раз девочку с золотой лентой на голове запечатлели в пенной ванне. Фотография настолько понравилась поклонникам, что менее чем за сутки собрала почти 700 тысяч отметок «Нравится». Львиную долю внимания получили неестественно голубые глаза дочери телеведущей.

Некоторые фанаты Ксении Бородиной отметили, что в будущем ей придётся нелегко из-за такой красивой дочери. Как только она подрастёт, то несомненно станет объектом обожания парней и даже может превзойти по привлекательности свою знаменитую мать.