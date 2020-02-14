Наиболее положительно украинцы относятся к Зеленскому и Сенцову – опрос

14.02.2020, 23:18, Новости дня

Из политиков и общественных деятелей наиболее положительно украинцы относятся к президенту Владимиру Зеленскому и режиссеру Олегу Сенцову. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в феврале Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

«Более положительно и положительно» к Зеленскому относятся 57,2% респондентов, к Сенцову – 34,8%.

Далее идут спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (31,4%); лидер «Батьківщини», нардеп Юлия Тимошенко (29,2%); лидер партии «Голос», нардеп Святослав Вакарчук (27,6%).

Всего в списке 18 фамилий.

Показатель отношения к ним как «более отрицательное и отрицательное» оказался ниже положительного только у Зеленского – 36,5%. У Сенцова эта цифра составила 40,3%, у Разумкова – 46,5%, у Тимошенко – 63,3%, у Вакарчука – 60,2%.

Ответ «не знаю такого» выбрали в отношении Сенцова 14,9% опрошенных, Разумкова – 11,7%.

Инфографика: socis.kiev.ua

Социологическое исследование проводилось с 1-го по 10 февраля методом формализованного интервью по месту жительства респондентов. Опрошено 2000 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,1%.

Сенцов вернулся в Украину из РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами в сентябре 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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