Общественное телевидение – Офису президента: Вмешательство госорганов запрещено

14.02.2020, 23:18, Новости дня

Украинское законодательство запрещает вмешательство государственных органов в работу Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Об этом телерадиокомпания напомнила, комментируя заявление Офиса президента о намерении подать иск против журналистов программы «Схемы» (проект «Радіо Свобода» и телеканала «UA:Перший»).

В заявлении отмечается, что Офис президента Украины после выхода в эфир сюжета «Схем» об одновременном пребывании секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского в Омане обратил внимание телеканала «UA:Перший» на распространение в его эфире «информации, не соответствующей действительности и являющейся откровенной манипуляцией общественным сознанием».

«Общественный вещатель благодарит за рекомендацию и, пользуясь случаем, напоминает Офису президента, что согласно ст. 3 закона Украины «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины», запрещается вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, а также негосударственных организаций в деятельность НОТУ с целью установления цензуры, предварительного контроля и незаконного влияния на содержание информации, распространяемой Общественным телевидением и радиовещанием Украины», – сказано в заявлении.

Оснований для того, чтобы сомневаться в профессионализме коллектива программы «Схемы», которая выходит в эфир «UA:Перший», не было никогда, подчеркивает вещатель.

Кроме того, НОТУ напомнила Офису президента о существовании Комиссии по журналистской этике и Независимого медийного совета. Вещатель рекомендовал ОПУ обратиться к этим организациям с просьбой проверить программу «Схемы: коррупция в деталях» на соблюдение профессиональной этики и стандартов.

Сюжет программы «Схемы» об одновременном пребывании Патрушева и Зеленского в Омане вышел 13 февраля. По данным журналистов, Патрушев летел в Оман чартерным рейсом, и именно этот чартер оказался в распоряжении президента Украины для срочного возвращения в Киев после катастрофы украинского самолета в Иране 8 января.

Глава ОПУ Андрей Ермак назвал сюжет ложью и сказал, что он не содержит «ни одного объективного утверждения». Офис президента заявил о подготовке иска к «Схемам». Журналисты ответили, что ждут этого документа, так как хотят узнать, что из озвученного в программе, по мнению ОПУ, является неправдой.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о поездке Патрушева в Оман и его встрече там с Зеленским являются враньем.

5 января издание «Страна» сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что «он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги». «В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

В ОПУ 5 января проинформировали, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

В феврале в ОПУ признали, что поездка Зеленского в Оман не носила официального характера и не оплачивалась из госбюджета.