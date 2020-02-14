Герой Евро–2008 в составе сборной РФ переехал в США

14.02.2020, 23:12, Новости дня

Российский футболист Дмитрий Торбинский сообщил, что переехал жить в США.

Торбинский заявил, что не планирует «объявлять о завершении футбольной карьеры» и «пробует себя в роли тренера», передает РИА «Новости».

Ему 35 лет. Он играл за московские клубы «Спартак» и «Локомотив», казанский «Рубин», а также за «Ростов» и «Краснодар». Кроме того, Торбинский выступал за «Пафос» (Кипр). 

Торбинский входил в состав сборной РФ на Евро–2008, где российские футболисты завоевали бронзовые медали. В частности, он забил гол в ворота сборной Нидерландов в матче 1/4 финала.



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