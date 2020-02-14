5 cамых стильных монархов недели (8-14 февраля)

14.02.2020, 23:11, Разное

Королева Летиция

На этой неделе романтическое настроение отразилось в нарядах розового, красного, сиреневого и других «амурных» цветов у монархов по всему миру. Пожалуй, лучше всего обыграть тему barbie-оттенка удалось королеве Летиции. По случаю церемонии награждения Фонда принцессы Жироны она достала из своего гардероба брючный костюм Hugo Boss, который уже надевала однажды. Розовый блейзер плюс розовые брюки и тон в тон лодочки — идеальный образ для Дня святого Валентина готов.

Королева Летиция

Принцесса Дина Абдулазиз

Жена саудовского принца Султана ибн Фахда ибн Нассера ибн Абдул-Азиза Аль Сауда одна из самых стильных женщин Востока. Она владеет бутиками одежды в Эр-Рияде и Дохе, одно время возглавляла глянцевое издание и всегда является желанным гостем на мировых Неделях моды. На прошедшей неделе она побывала в Нью-Йорке сразу на нескольких показах, выбрав сложносоставные, как она любит, наряды. Так, на шоу Carolina Herrera Дина пожаловала в зефирном комплекте из нежно-голубого джемпера с асимметричным вырезом на горле, лимонной юбки и розового пальто, сопроводив «лук» контрастирующими с ним грубыми рыжими сапогами-трубами.

Принцесса Дина Принцесса София

Еще один образ в нежно-розовых тонах представила на этой неделе невестка королевы Швеции принцесса София. Вместе с другими членами семьи она посетила концерт, организованный музыкальной школой для детей Lilla Akademien в театре Васа. Вязаный слегка блестящий топ она сочетала с юбкой из органзы, а дополнила образ туфлями того же оттенка и миниатюрным клатчем.

Принцесса София Герцогиня Камилла

Принц Чарльз вместе с супругой на этой неделе побывали в Кабинете министров в Лондоне. Поклонница строгих лаконичных пальто герцогиня Камилла представила образ, не совсем себе свойственный. Привлекали внимание и вишневый цвет, и сочетания фактур — твида и бархата, и массивные швы по всему изделию, и отсутствие пуговиц на пальто. В общем, не вещь, а сплошная загадка.

Герцогиня Камилла Королева Соня

Редкая гостья нашего рейтинга королева Соня знает толк в изящных выдержанных образах. 82-летняя супруга короля Норвегии побывала на этой неделе на арт-премии Эдварда Мунка, вручив специальную награду художнику из Иордании. Бархатный пиджак насыщенного фиолетового цвета она сочетала с черной юбкой, плотными колготками и туфлями. А стильным акцентом этого взрослого женственного образа стали крупные украшения в сочетании с тонкими цепочками-браслетами на запястьях.

Королева Соня