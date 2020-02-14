Биологи остановили самый опасный рак груди

14.02.2020, 23:06, Новости дня

Учёные научились бороться с распространением одного из самых опасных видов рака молочной железы, против которого бессильна традиционная терапия. Медики определили, синтез каких белков в раковой клетке нужно подавить, чтобы опухоль не давала метастазов.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Oncogene командой во главе с Полом Шором (Paul Shore) из Манчестерского университета.

Около 15% всех случаев рака молочной железы — это так называемый тройной отрицательный рак (triple-negative breast cancer). Он так называется потому, что клетки опухоли не вырабатывают ни один из трёх белков, которые служат мишенями для гормональной терапии. Нетрудно догадаться, что это делает болезнь неуязвимой перед мощным методом лечения. Да и к другим видам терапии этот недуг довольно устойчив.

Вдобавок этот тип заболевания агрессивен: он с большей вероятностью даёт метастазы, а опухоли появляются вновь после лечения чаще, чем в случае других видов рака молочной железы.

В итоге в одной только Великобритании этот коварный недуг ежегодно диагностируется у восьми тысяч женщин.

Теперь учёные выяснили, на какие белки опухоли можно нацелить новые препараты. Речь идёт о двух соединениях: RUNX2 и CBF.

Чтобы обнаружить их, биологи редактировали ДНК раковых клеток с помощью процедуры CRISPR. Удаляя гены, ответственные за синтез того или иного белка, они фактически прекращали его выработку. Испытания проводились "в пробирке", на культурах клеток.

Так выяснилось, что подавление синтеза RUNX2 или CBF мешает опухолям давать метастазы в расположенную рядом костную ткань. Особенно сильный удар по развитию опухоли наносит отсутствие CBF. Между тем, когда исследователи "вручную" возвращали белок в опухоль, её распространение возобновлялось.

Выходит, если учёные создадут лекарство, подавляющее синтез какого-нибудь из этих белков, его можно будет использовать для борьбы с распространением тройного отрицательного рака молочной железы. Однако следует учесть, что эти же белки присутствуют и в здоровых клетках. Поэтому лекарство требуется каким-то образом нацелить только на раковые.

Важно также отметить, что этот тип рака в свою очередь делится на несколько подтипов. Теперь исследователи собираются проверить свои выводы как минимум на нескольких из них.

"Это открытие является важной вехой в понимании того, как распространяется метастатический рак. Но, несомненно, ему предстоит пройти долгий путь, прежде чем оно превратится в эффективные методы лечения", — резюмирует Шор.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как связано с риском рака груди похудение и окрашивание волос.

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