Выручка Яндекса увеличилась за год на 39%

14.02.2020, 23:06, Новости дня

Консолидированная выручка Яндекса в четвёртом квартале 2019 года увеличилась в ежегодовом сравнении на 33% и составила 51,7 млрд рублей (835,1 млн долларов США). Консолидированная выручка, без учёта Яндекс.Маркета, выросла по сравнению с прошлым годом на 39% и составила 175,4 млрд рублей.

Чистая прибыль снизилась на 95% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2018 года и составила 0,3 млрд рублей (4,5 млн долларов США). Рентабельность по чистой прибыли — 0,5%. Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 5,4 млрд рублей (87,2 млн долларов США) и снизилась на 22% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2018 года.

Консолидированная выручка за 2019 финансовый год выросла на 37% и составила 175,4 млрд рублей (2833,2 млн долларов США). Выручка, без учёта Яндекс.Маркета, выросла на 39%. Чистая прибыль составила 11,2 млрд рублей (180,9 млн долларов США) и снизилась на 75% по сравнению с 2018 годом. Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 23,5 млрд рублей (380,3 млн долларов США) и увеличилась на 6% по сравнению с 2018 годом.

Выручка от интернет-рекламы, куда входят продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах Яндекса и на сайтах рекламной сети, выросла на 16% и составили 66% от общей выручки компании в четвёртом квартале 2019 года.

Сегмент Такси (сюда входят Яндекс.Такси и Uber в РФ и ближнем зарубежье, фудтех-направление Яндекс.Еда, сервис доставки наборов для приготовления блюд Яндекс.Шеф и гиперлокальный сервис доставки продуктов Яндекс.Лавка, а также направление разработки беспилотных автомобилей) получил выручку в размере 38 млрд рублей, что на 98% выше по сравнению с показателями в 2018 году. Квартальная выручка сегмента выросла на 71% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2018 года и составила 23% в структуре общей выручки компании, тогда как в четвёртом квартале прошлого года она составляла 18%.

Яндекс отмечает, что рост был обусловлен высокими показателями сервиса заказа такси, Яндекс.Такси для бизнеса и фудтех-направления.

Яндекс.Музыка нарастила число подписчиков до 3,1 млн на конец декабря 2019 года. Голосовой помощник "Алиса" принес компании доход в 1,5 млрд рублей. Сюда входит выручка от реализации собственных устройств компании "Яндекс.Станция, "Яндекс.Станция Мини", а также партнёрские колонки Elari SmartBeat, Irbis A, Dexp Smartbox и другие.

Прочие доходы в четвёртом квартале 2019 года выросли по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2018 года на 127% и составили 11% от общей выручки компании. Рост прочих доходов связан в основном с ростом доходов сервиса Яндекс.Драйв, ростом доходов Медиасервисов от продаж подписок, а также с проектами в области интернета вещей (Internet of Things, IoT).