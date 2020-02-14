Мать объяснила, почему бросила грудничка у метро

14.02.2020, 23:06, Новости дня

Столичные следователи задержали и допросили мать грудного младенца, которого два дня назад бросили у метро "Парк Победы". Женщина пояснила, что пошла на этот крайний шаг из-за сложного материального положения. Со следователем она разговаривала через переводчика, потому что не так давно приехала в Москву из Узбекистана.

"Сегодня следователи предъявили обвинение 29-летней женщине. В ходе допроса она признала вину в полном объеме. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Москве Юлия Иванова.

После допроса мать мальчика доставили в Дорогомиловский суд, где в ближайшие часы ей должны избрать меру пресечения. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Сам ребенок в больнице, он здоров. После выписки мальчика передадут в приют.

Текст:

"Вести-Москва"



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