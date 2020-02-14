НАТО возобновляет миссию в Ираке

14.02.2020, 23:06, Новости дня

Североатлантический альянс возобновляет свою миссию в Ираке. Как пояснил командующий объединенными силами НАТО Тод Уолтерс, Багдад прислал письмо с гарантиями безопасности, поэтому в ближайшие несколько дней или недель работа будет продолжена, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, миссия НАТО в Ираке была приостановлена после того, как американский беспилотник убил иранского генерала Касема Сулеймани 3 января. Альянс прекратил тренировки иракских военных, а некоторые страны решили эвакуировать своих специалистов из региона.

Сразу после убийства Сулеймани иракские власти потребовали у США вывести войска из страны. Однако позднее передумали.



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