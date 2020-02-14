Иначе улица научит: Жириновский настаивает на уроках полового воспитания

14.02.2020, 23:06, Новости дня

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в День всех влюбленных прочел молодежи лекцию о любви и в очередной раз предложил ввести в школе уроки полового воспитания.

Пока же все происходит, по его словам, "как улица научит".

Он вспомнил, как однажды проводил такой урок для восьмиклассников, на котором присутствовали и учителя.

Как сообщает РИА Новости, запись Жириновский направил занимавшему тогда пост министра образования и науки Дмитрию Ливанову, но инициатива осталась без ответа.

"Мы единственная в Европе страна, которая из себя изображает девственницу. Ну так же невозможно!" – возмутился лидер ЛДПР.

По его мнению, отсутствие полового воспитания приводит к тому, что об интимных отношениях между мужчиной и женщиной дети или ничего не знают, или знают, "но в вульгарной форме".



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