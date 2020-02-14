Музыкант Брайан Мэй сыграл для спасенной в пожарах Австралии коалы

14.02.2020, 23:04, Разное

Брайан Мэй, 73-летний гитарист Queen и основатель фонда по защите животных «Save me», сыграл для одного благодарного слушателя — коалы. Спасенное в смертоносных пожарах Австралии животное во время исполнения композиции держалось лапами за шею музыканта.
Трогательное видео разместил в Instagram-аккаунте автор многих хитов легендарной группы Queen, фронтменом которой являлся Фредди Меркьюри. Оно снято в ветеринарной больнице для животных RSPCA в Брисбене. На плече Брайана Мэя сидит один из символов Австралии — коала, которую, по словам гитариста, зовут Bear. Именно ей, а также врачам, спасающим беззащитных животных, чей труд Мэй назвал «невероятной работой», он подарил свою композицию.

Музыкант сказал, что им всем, и людям и животным, нужна «наша поддержка». Видео впечатлило многих интернет-пользователей. О том, что планета может быть спасена, благодаря таким личностям, написал в комментариях один из них.



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