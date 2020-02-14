Мнение: Мы снова самые конченные

14.02.2020, 23:02, Разное

Колоссальные деньги тратят правительства стран на различные сферы, но большая часть от этих сумм уходит не на улучшение качества жизни граждан, экологической ситуации в мире, а на военные интересы.

Данная статья расходов включает в себя не только военное присутствие в других странах, разработку и производство оружия, обеспечение личного состава ВС всем необходимым, но и работу со СМИ. Шикарно, когда в любой точке планеты можно организовать нужный и полезный источник информации, занимающийся исключительно лоббированием ваших интересов.

Так получилось, что США сильно переживали за Ливию: сначала всему виной был Каддафи, свержение которого должно было стать триумфом демократии и свободы, но в итоге привело к затяжному внутриполитическому кризису (Ну и в Ираке вышло не очень). После устранения главного узурпатора власти в стране интересам США в регионе стала мешать Россия. Оказывается, именно Россия ввергла Ливию в гражданскую войну, чтобы торговать нефтью налево и направо.

Именно такой информационный фон транслируется на деньги Госдепа в Ливии и в ближневосточном регионе в целом. Главным действующим лицом проамериканской информ программы является Халифа Хафтар, который связался с плохими русскими, сующими свой нос во внутренние дела независимой Ливии. Осталось понять: независимой от США или России?

Немцы из Zurest проанализировали статьи, написанные на американские дотации и отметили, что главной темой материалов являются «плохие русские», активно действующие в интересах Хафтара. Так американцы надеются убедить весь мир в том, что Россия выступает в качестве серого кардинала, а не миротворца – ну и что, что обе стороны приезжали в Москву для проведения переговоров?

Замечательная американская организация Mercury Public Affairs заключила с ПНС (Правительство национального согласия), возглавляемого Фаизом Сараджем договор об улучшении имиджа ПНС Ливии в СМИ. Одним из пунктов заданий стала дискредитация и прямое обвинение России в дестабилизации ситуации в стране.

Помимо Mercury Public Affairs в стране над имиджем ПНС трудятся ребята из Gotham Government Relations & Communications – все они осваивают миллионы долларов для того, чтобы рассказать свою правду о России.

В общем мы снова главные злодеи, которые решили подчинить себе весь регион и безгранично качать нефть во имя «сатаны». А США выполняют исключительно миротворческую деятельность во имя свободы и демократии.

Источник: Теория элит



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