Власти Франции начали расследование устроенной Павленским поножовщины

14.02.2020, 22:58, Новости дня

Судебные власти Франции ведут расследование драки, в которой принял участие художник-акционист из РФ Петр Павленский, сообщают СМИ.

Драка между Павленским и группой людей произошла на вечеринке, передает «Интерфакс» со ссылкой на Mediapart и Le Figaro.

Как сообщают очевидцы, Павленский взял кухонный нож и стал угрожать противникам. В результате два человека получили ножевые ранения, а самого художника ударили бутылкой по голове, он «был в плачевном состоянии».

Сторонники Павленского оправдывают его действия тем, что против художника было около 10 человек. Они утверждают, что нож Павленский бросил, никого не ранив.

На вечеринке находился адвокат Павленского Хуан Бранко, но по данному делу художника защищает Мари-Аликс Каню.



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