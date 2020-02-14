Президент Германии: США, Китай и Россия делают мир более опасным

14.02.2020, 22:52, Новости дня

Президент Германии в пятницу намекнул на президента США Дональда Трампа, обвинив Вашингтон, Китай и Россию в разжигании глобального недоверия и отсутствии безопасности в результате «соперничества великих держав», которое угрожает новой гонкой ядерных вооружений.

Выступая на открытии ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил сожаление по поводу подхода трех крупнейших держав к международной политике. Не называя имени Дональда Трампа, Штайнмайер не согласился со стремлением «сделать Америку снова великой», процитировав слоган избирательной кампании Трампа.

«Снова великой – даже за счет соседей и партнеров», — пошутил Штайнмайер, бывший министр иностранных дел в социал-демократическом правительстве Германии.

Будучи главой МИД Германии в 2014 году, Штайнмайер играл ключевую роль в так называемом «Мюнхенском консенсусе», когда лидеры Германии заявили о готовности Берлина взять на себя больше обязательств в отношении глобальной политики. Штайнмайер вновь напомнил об этом в пятницу, однако сначала он отрицательно охарактеризовал внешнеполитические подходы России, Китая и США.

«Россия вновь сделала военную силу и насильственное изменение границ на Европейском континенте средством политики», — подчеркнул президент Германии.

«Китай… только выборочно выполняет международное законодательство – там, где оно не противоречит его собственным интересам, — добавил Штайнмайер. — А наш ближайший союзник, Соединенные Штаты Америки, при нынешней администрации отвергают идею международного сообщества».

В результате всего этого, по словам Штайнмайера, в мире стало «больше недоверия, больше вооружения и меньше безопасности… вплоть до новой гонки ядерных вооружений».

По его словам, Германия должна повысить расходы на оборону, чтобы вносить больший вклад в европейскую безопасность и поддержание своего альянса с США, признавая, что интересы США смещаются от Европы в Азию.

Штайнмайер призвал европейских союзников проводить в отношении России политику, «которая не ограничивается одними лишь осуждающими заявлениями и санкциями». Европа, по его словам, «должны найти свой собственный баланс с Китаем между усиливающейся конкуренцией систем и необходимостью сотрудничества».