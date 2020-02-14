Минюст закрыл расследование в отношении экс-замдиректора ФБР Эндрю Маккейба

14.02.2020, 22:52, Новости дня

Министерство юстиции в пятницу закрыло криминальное расследование в отношении одного из основных объектов критики президента Дональда Трампа, бывшего замдиректора Федерального бюро расследований Эндрю Маккейба.

После своего увольнения в марте 2018 года, Маккейб часто становился объектом нападок со стороны Трампа. Решение министерства не предъявлять ему обвинений может вызвать гнев президента.

В Белом доме отказались комментировать решение Минюста.

Маккейб заявил, что он доволен завершением расследования, однако раскритиковал Минюст за то, что принятие решения заняло столь долгое время.

«Это полный позор, что они в течение двух лет заставили мою семью проходить через эти испытания, прежде чем они наконец-то сделали очевидный вывод, к которому можно было прийти давным-давно», — сказал он в интервью CNN.

Отдавший работе в ФБР 20 лет, республиканец Маккейб играл ключевую роль в расследовании, которое бюро вело в отношении Хиллари Клинтон и российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Выступая на митингах, в своих интервью и многочисленных твитах Трамп обвинял Маккейба в конфликте интересов: его супруга Джилл Маккейб, член Демократической партии, получила пожертвования на свою неудачную кампанию по избранию в сенат штата Вирджиния от союзника Клинтон.

Маккейб задался вопросом о возможной связи прекращения расследования с продолжающимся скандалом, связанным с Роджером Стоуном, сотрудником Республиканской партии, которого в ноябре признали виновным в даче ложных показаний Конгрессу, препятствовании правосудию и запугивании свидетелей.

После того, как Минюст решил отозвать рекомендацию прокуроров о приговоре для Стоуна и смягчить наказание для бывшего советника Трампа, все четыре прокурора, которые вели дело Стоуна, в знак протеста отказались от участия в процессе.

«Как и все американцы, я серьезно обеспокоен тем, что я увидел в Белом доме и Министерстве юстиции, честно говоря, только за последнюю неделю», — сказал он.

В Минюсте от комментариев отказались.

Маккейба уволили за четыре часа до того, как он был должен выйти на пенсию. Это произошло после того, как внутренний надзорный орган ФБР опубликовал отчет, в котором говорилось, что Маккейб ввел в заблуждение следователей из управления Генерального инспектора, которые пытались выяснить, намеренно ли он поделился информацией с журналистом во время президентской избирательной кампании в 2016 году.

Минюст при Трампе также прекратил расследования в отношении Хиллари Клинтон и отказался предъявлять обвинения экс-директору ФБР Джеймсу Коми.



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