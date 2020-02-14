Наука: Палеонтологи нашли «переходное звено» между осами и пчелами

14.02.2020, 22:35, Разное

Залежи древнего янтаря на территории современной Мьянмы приносят уникальные находки одну за другой. Очередной из них стал образец, сохранивший примитивную пчелу мелового периода — вместе с пыльцой и паразитами, потомки которых поражают пчел до сих пор.

Известный палеоэнтомолог из Университета штата Орегон Джордж Пойнар (George Poinar) рассказывает об этом в статье, опубликованной в журнале BioOne Complete.

Пчелы играют колоссальную роль в жизни большинства современных экосистем. Они выступают ключевыми насекомыми-опылителями, поскольку достаточно универсальны, многочисленны и питаются нектаром и пыльцой на протяжении всего своего жизненного цикла. А вот предки пчел были хищными родственниками ос из группы Apoidea, хотя как именно совершилось это превращение, во многом неизвестно.

Находка, описанная Джорджем Пойнаром, частично заполняет этот пробел. Ученый датировал янтарь возрастом 100 миллионов лет, а зафиксированное в нем насекомое определил как представителя прежде неизвестного вымершего вида, рода и даже семейства — Discoscapa apicula из семейства Discoscapidae.

Анатомически D. apicula можно назвать «переходным звеном» от древних ос к современным пчелам: насекомое сочетает черты и тех, и других. Так, у него еще сохраняются характерные для ос низко размещенные антенны и некоторые детали жилкования крыльев. При этом появились и узнаваемые пчелиные элементы: прежде всего, волоски на теле и округлый первый сегмент груди.

Волоски на теле насекомого с застрявшей в них пыльцой

Судя по всему, D. apicula уже перешла на растительную пищу частично или даже полностью. Под микроскопом на теле насекомого видны многочисленные частицы пыльцы. Кроме того, Пойнар насчитал более 20 триунгулин — личинок паразитических насекомых, которые примитивная пчела несла прямиком в гнездо. «Вполне возможно, что такое большое количество триунгулин и заставило пчелу влететь прямиком в смолу», — говорит Джордж Пойнар.

«Останки пчел известны в большом количестве, — добавляет ученый, — но, как правило, они не древнее 65 миллионов лет и выглядят уже во многом как современные. Находки, подобные этой, могут рассказать нам, как некоторые группы совершили такое превращение, став поедателями пыльцы и нектара».