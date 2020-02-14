Наука: Шмелей научили играть в футбол

14.02.2020, 22:35, Разное

Общественные насекомые – пчелы, муравьи, термиты – демонстрируют исключительно сложное поведение, но это поведение у них мы наблюдаем в связи с их обычной жизнью, когда они строят себе жилье, ищут пищу или общаются с другими членами колонии.

Могут ли они решать нестандартные задачи? Эксперименты со шмелями показали, что могут, и что они даже способны учиться друг у друга: в начале 2017 года мы писали о том, что шмели повторяют действия своих товарищей, которые вытаскивали за веревочку кормушку с угощением.

Однако задачу достать что-то за веревочку все же нельзя было назвать совсем-совсем непривычной. И тогда те же исследователи, Ларс Читтка (Lars Chittka) и его коллеги из Лондонского университета королевы Марии, решили поставить такой опыт, в котором шмелям нужно было сделать нечто, что вообще никак не походило бы на их обычные занятия.

На сей раз шмелей решили научить играть в футбол: чтобы получить награду – порцию сиропа – шмель должен был загнать небольшой шарик в специальную лузу. Сначала экспериментатор сам подталкивал шарик в нужное место, а глядящий на все это шмель получал возможность угоститься сладким. Потом шмель постепенно сам начинал гонять «мяч» по полю, направляя его в «ворота».

Затем брали другого, нетренированного шмеля, и давали ему посмотреть, как его товарищ манипулирует «мячиком». И шмель-зритель, как пишут авторы работы в своей статье в Science, довольно быстро понимал, что нужно делать, и сам начинал закатывать шарик в нужное место – естественно, получая свою порцию сиропа.

Для сравнения шмелей пытались обучить и другим способами: некоторые, например, видели, как шарик катится в лузу под действием невидимого магнита, то есть сам собой; другим же показывали «мяч», уже попавший в ворота, с которого можно было слизывать сладкое. Оказалось, что живой пример все-таки лучше всего – шмели быстрее усваивали, что нужно сделать, только глядя на других шмелей.

Еще более любопытными оказались результаты следующего опыта, когда перед шмелями был не один, а целых три шарика, расположенный на разных расстояниях от лузы. Шмель-тренер во время демонстрации всегда брался за самый дальний, потому что, когда его учили, ближние шарики всегда оказывались прочно приклеенными, и сдвинуть их с места не представлялось никакой возможности.

Шмели-зрители, посмотрев на тренера, в конце концов выбирали уже не самый дальний, а самый ближний шарик, который теперь можно было свободно катать. Похожие результаты получились и в эксперименте с разноцветными «мячами»: хотя шмель-тренер катал только желтые «мячи», шмели-зрители потом спокойно брались за шарики других цветов.

Получается, что когнитивная пластичность шмелей (и, возможно, прочих общественных насекомых) позволяет им решать даже такие задачи, с которыми в своей обычной жизни они не сталкиваются. Более того, у них даже получается анализировать условия задачи – ведь сумели же шмели выбрать наиболее удобный по расстоянию шарик, а заодно и понять, что цвет тут не главное. Если так пойдет дальше, то не исключено, что список животных-интеллектуалов, к которым традиционно относят приматов, попугаев, врановых и дельфинов, придется изрядно расширить.