Президент обсудил с Совбезом коронавирус и Идлиб

14.02.2020, 22:32, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем обсудили напряженную обстановку вокруг Идлиба, а также ситуацию с коронавирусом COVID-19. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Речь о сирийской провинции шла в контексте активности, вызванной террористическими группировками. Что касается вируса, его обсудили в рамках потенциального влияния ситуации на тренды в мировой экономике.

На совещании присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и многие другие, сообщает ТАСС.

В понедельник, 10 февраля, в провинции Идлиб погибли пять турецких военнослужащих. Это случилось в результате обстрела со стороны сирийской армии. В ответ Вооруженные силы Турции обстреляли 115 целей армии Сирии, нейтрализовав 101 сирийского военного.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.



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