Появились первые изображения коронавируса COVID-19

14.02.2020, 22:32, Новости дня

С момента обнаружения в декабре 2019 года уханьский коронавирус, получивший некоторое время назад официальное название COVID-19 (а до того именуемый 2019-nCoV), стал причиной тысячи смертей. Люди во всём мире сегодня испытывают неподдельный страх перед ним, не в последнюю очередь благодаря шумихе в СМИ. Хотя, если задуматься, большая опасность угрожает лишь отдельным людям.

Хотя микробиологи уже пару месяцев работают с образцами COVID-19 в лабораториях разных стран, а также начали разрабатывать вакцину от него, до сих пор мало кто видел, как выглядит этот коварный вирус. К слову, в этом отношении справедлива поговорка «не так страшен чёрт, как его малюют».

Недавно фотографии нового коронавируса разместили на просторах Интернета специалисты лабораторий Роки Маунтин (RML) Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID). Снимки были сделаны при помощи сканирующего и просвечивающего электронных микроскопов.

Вирусные частицы (вирионы) окрашены в жёлтый цвет, а поверхность клетки, из которой выходит вирус, — в синий и тёмно-розовый цвета.

Фото NIAID-RML.

На фотографии выше показан вирус COVID-19, выделенный из крови пациента из США (изображение в искусственных цветах). Вирусные частицы (вирионы) окрашены в жёлтый цвет, а поверхность клетки, из которой выходит вирус, — в синий и тёмно-розовый цвета.

На поверхности вируса можно разглядеть «шипики».

Фото NIAID-RML.

Изображение выше было получено с помощью просвечивающего электронного микроскопа. Фото не такое резкое, как первое, но всё-таки оно даёт возможность разглядеть «шипики» на поверхности вируса. Из-за этого вирус по форме напоминает корону, благодаря чему патоген и получил своё название.

Специалистам-медикам эти снимки, наверняка, покажутся знакомыми. Дело в том, что большинство коронавирусов, в том числе уже известные SARS и MERS, выглядят почти так же. Вирусы этого семейства имеют лишь небольшие различия в своем геноме, и только пять нуклеотидных различий между тремя из них. Тем не менее симптомы, которые сигнализируют о заражении ими, могут значительно различаться у разных людей.

Вирусные частицы выходят из клетки-хозяина, которая была заражена патогеном.

Фото NIAID-RML.

Эти снимки были получены благодаря слаженной командной работе: сам вирус предоставила исследовательница RML Эмми де Вит (Emmie de Wit), фотографии сделала микроскопист Элизабет Фишер (Elizabeth Fischer), а отдел визуализации RML (visual medical arts office) раскрасил изображения.

Больше фотографий уханьского коронавируса — по этой ссылке.

Добавим, что ранее «Вести.Наука» (nauka.vesti.ru) писали о том, что уханьский коронавирус может распространяться через фекалии, а также о том, что названо животное, которое является промежуточным носителем этого вируса. В случае же неблагоприятного развития событий новый вирус могут подхватить две трети жителей Земли.

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Вести.Наука