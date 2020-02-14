Лукашенко: директора сахарных заводов готовы грузить навоз, чтобы не попасть в тюрьму

14.02.2020, 22:31, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию о директорах сахарных заводов. По его словам, они признали свою вину и готовы к любой работе, лишь бы не попасть в тюрьму.

В конце января стало известно о задержании руководителей четырех сахарных заводов. Их подозревают в создании коррупционной схемы, позволяющей совершать большие хищения при реализации сахара.

Александр Лукашенко отметил, что жестоко спрашивает с руководителей. По его словам, в настоящее время директора сахарных заводов просятся, чтобы их отпустили, они даже готовы пойти в колхоз и грузить навоз. "А я говорю: мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите", — передает слова Лукашенко Sputnik.by.

Белорусский президент рассказал, что задержанные руководители признались в воровстве и готовы все отдать, лишь бы не угодить за решетку. "А кто тебя посадил в тюрьму? Ты сам себя посадил", — подчеркнул белорусский глава.

Ранее Лукашенко подтвердил информацию об арестованных белорусских директорах. По его словам, руководители создали в Москве "прокладку", куда поставили своих. Они продавали по бросовым ценам торговому дому белорусский сахар, а те, увеличив цену, реализовывали его на рынке, отдавая разницу взятками директорам заводов.

Арестованными являются руководители Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, Городейского Михаил Криштапович, Слуцкого сахарорафинадного Николай Прудник и Жабинковского Виктор Миронов. Также, по данным белорусского КГБ, к коррупционной схеме имел отношение бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Владимир Тихиня.

КГБ возбудил уголовные дела по следующим статьям: получение взятки в особо крупном размере и дача взятки в крупном размере. Арестованным грозит до пятнадцати лет лишения свободы.