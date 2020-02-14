Посол объяснила, почему Германия не предоставляет Украине военную помощь

14.02.2020, 22:31, Новости дня

Германия очень редко предоставляет оружие другим странам. Об этом в интервью hromadske, которое вышло 13 февраля, сказала посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен. 

«После Второй мировой войны в Германии действительно есть идея пацифизма, и мы очень редко предоставляем оружие», – сказала она.

Посол отметила, что вооруженные силы Германии и Украины успешно сотрудничают.

«Мы уже несколько лет лечим украинских военных. И это началось еще во времена Майдана, ведь первых жертв мы лечили в наших военных больницах. И сейчас мы помогаем больницам Вооруженных сил Украины с медицинским оборудованием. Как по мне, это самое успешное сотрудничество в сфере обороны. В 2014 году мы видели, что военные погибали, потому что их не могли быстро транспортировать в больницы, в медицинских пункты. Я думаю, что наше сотрудничество в сфере медицины очень успешное, и это одна из частей помощи Украине от стран-партнеров», – заявила Фельдгузен.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в декабре 2019 года заявлял, что Германия отклонила запрос Украины о военной помощи.  Министр выразил надежду, что Берлин пересмотрит позицию по военной помощи и «все же решит усилить обороноспособность Украины».

В немецком правительстве в сентябре 2019 года сообщали, что с начала войны на Донбассе Германия предоставила Украине финансовую помощь на сумму почти €1,4 млрд. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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