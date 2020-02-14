Названы 4 вредных продукта для людей старше 30 лет

14.02.2020, 22:31, Разное

Людям, перешагнувшим 30-летний рубеж, стоит пересмотреть рацион и отказаться от некоторых продуктов, что поможет избежать риска ряда заболеваний и поможет продлить молодость. Эксперты в области медицины и здоровья назвали 4 вредных для данной возрастной категории продукта.

В первую очередь специалисты рекомендуют исключить из рациона йогурт с ароматизаторами. В 100 граммах этого вида «молочки» содержится 47 г сахара, поэтому лучше перейти на употребление греческого сорта с добавлением фруктов. Также следует отказаться после 30 лет от белого хлеба, в составе которого много того же сахара, но недостаточно витаминов, минералов и других полезных веществ. Магазинные соки в пакетах лучше заменять свежими фруктами или фрешами, которые не «тормозят» процесс всасывания глюкозы.

И последний продукт – покупная выпечка. В ней могут содержаться вредные для человеческого организма гидрогенизированные масла, поэтому желательно употреблять в пищу домашнюю еду, в том числе и выпечку. Ещё один «нюанс», от которого рекомендуют отказаться эксперты – трубочки для напитков. С возрастом уменьшается производство коллагена, поэтому при регулярном использовании трубочек вокруг рта быстрее образовываются морщины.