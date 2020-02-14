В мире: Зеленскому придумали «осетинский канал тайной связи» с Россией

14.02.2020, 22:31, Новости дня

И Кремль, и официальный Киев опровергают фантастическую историю о «тайных переговорах», якобы проведенных в Омане секретарем Совбеза РФ Патрушевым и президентом Украины Зеленским. Откуда возникла эта конспирологическая версия, почему она является неприкрытой травлей Зеленского — и какое отношение к ней имеет осетинская диаспора, осевшая на Украине?

Накануне дочерняя структура «Радио Свобода-Украина» – проект «Схемы» опубликовала расследование, согласно которому в столице Омана, Маскате якобы одновременно находились Владимир Зеленский, Николай Патрушев и Виктор Медведчук, лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», а также еще неустановленные лица, который, по версии «расследователей», могли вести тайные переговоры. Также эта версия увязывает с «совпадением в Омане» странную поездку в декабре в Москву мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Эту конспирологическую версию в последние сутки активно тиражирует оппозиционные нынешнему президенту Украины СМИ.

Реальные же события развивались следующим образом.

Отпуск в Омане

Президент Украины Владимир Зеленский ушел в заслуженный отпуск в декабре прошлого года и уехал с семьей на горнолыжный курорт Гута в Карпатах, где и встретил Новый год. Затем стало известно о планируемом визите в Киев госсекретаря США Помпео, и Зеленский вернулся в Киев 2 января рейсом из Ивано-Франковска. Потом визит Помпео отложили, и Зеленский решил прерванный отпуск продолжить. Но отправился он опять же с семьей в Оман обычный рейсом за свой счет и остановился в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, где ночь в президентском люксе стоит 4000 долларов. В украинских СМИ 5 января появились фото Зеленского с семьей в шортах и майке на берегу моря.

Его начальник охраны Максим Донец прибыл в Оман на день раньше. Офис президента Украины (ОПУ) заранее утверждал, что поездка носит частный характер, но затем опубликовал фото встречи Зеленского с султаном Кабусом бен Саидом аль-Саидом, а также с другими официальными лицами Омана, включая министра иностранных дел Юсуфа бин Алауи. На этих фото засветился тогдашний помощник президента по внешней политике и Донбассу Андрей Ермак (сейчас – глава ОПУ, то есть по-нашему администрации президента после отставки Богдана). Ему в принципе нечего было делать на семейном отдыхе Зеленских.

В этот период Зеленскому якобы звонил Помпео с вопросом, что президент Украины вообще делает в Омане.

8 января утром в небе над Тегераном погибает украинский самолет. Зеленский срочно возвращается в Киев, где проводит совещание и встречается с исполняющей обязанности посла США в Киеве госпожой Квин. 10 января умирает престарелый и тяжело больной султан Омана.

Тайные источники

Расследование проекта «Радио Свобода» основано на открытых данных перемещений двух бизнес-джетов, «воздушных такси» люксового класса типа Bombardier. Первый с бортовым номером 9H-VJN 4 января находился в Стокгольме без заказов, а затем вылетел в Москву, а оттуда в Маскат. Другой с хвостовым номером T7-GEM, предположительно принадлежащий Виктору Медведчуку, примерно в это же время прилетел в Маскат из Киева. 8 января эти самолеты поменялись направлениями: борт Медведчука улетел в Москву, а «такси» улетело в Киев, предположительно с Зеленским на борту. Кто был пассажирами рейса, улетевшего в Москву, не понятно.

Вывод, что Зеленский вернулся в Киев на борту «такси», сделан на основании косвенных данных. Лично его никто не видел, киевские «расследователи» зафиксировали в аэропорту Жуляны только черный микроавтобус, отправившийся на Банковую. Никто также не видел в Омане Патрушева или Медведчука или даже, как утверждают киевские конспирологи, Суркова.

Вообще изначально все данные о перемещении самолетов взяты с Radio Box – сайта, отслеживающего воздушную обстановку, и были затем опубликованы малоизвестным украинским интернет-ресурсом. Тем не менее, проект «Радио Свобода» провел целое расследование по всем канонам частного сыска.

Здесь начинается самое слабое место подобных «расследований» — ссылка на неизвестный таинственный источник. Проект «Радио Свобода» утверждает, что из конфиденциального источника в пограничной службе РФ получил информацию о том, что якобы Николай Патрушев выезжал в этот период с территории России. То есть, в погранслужбе РФ работает какой-то недобросовестный сотрудник или даже шпион, который сливает украинской или американской стороне базы данных. Это, не говоря уже о том, что секретарь Совета безопасности РФ вовсе не обязательно должен попадать в эти базы данных, если ему потребует незаметно выехать из страны по неотложным государственным нуждам. Есть военные аэродромы, в конце концов.

На этом содержательная сторона вопроса заканчивается и начинается конспирология.

Проект «Радио Свобода» утверждает, что поскольку Зеленский находился в Омане якобы одновременно с Патрушевым и Медведчуком, то вся поездка президента Украины на арабский курорт была изначально запланирована как прикрытие для проведения тайных переговоров с представителями России. Сюда же подверстывается практически все, до чего можно дотянуться. Смерть султана Омана свидетельствует о том, что никакие переговоры с арабскими лидером были изначально невозможны, поскольку султан действительно тяжело болел, и Оман не планировал никаких официальных встреч. Зачем там оказался Андрей Ермак, которого считают в Киеве главным переговорщиком с Москвой с неоднозначной репутацией? И что делал в декабре в Москве мэр Харькова Геннадий Кернес, поездку которого также подверстали к общей схеме?

То есть, вкратце украинские оппозиционные СМИ и американские проекты на Украине говорят следующее: Зеленский и Ермак ездили в Оман для тайных переговоров с Патрушевым и Медведчуком, а готовил эту встречу Кернес со своим неоднозначным окружением. Сюда же в качестве дополнительных аргументов подверстывается заявления и шаги Зеленского, которые можно трактовать как «уступки Москве» типа разговоров о возвращении воды в Крым и восстановления полноценных дипломатических отношений. Все это, безусловно, типичная зрада.

Андрей Ермак – на данный уже момент глава ОПУ после отставки Богдана завил, что все выше пересказанное – ложь. Также жестко высказалась и пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. ОПУ вообще намерен подавать в суд на «Радио Свобода» за клевету.

Осетинский след

Украина – территория непуганной конспирологии. С первого дня поездки Зеленского в Оман как только его не полоскали. Максимальная концентрация конспирологии заключалась в предположении, что Зеленский отправился туда «за наличными» с неких таинственных офшорных счетов. Но это уже в чистом виде психиатрия, куда интересней привязка к событию мэра Харькова Кернеса и его окружения.

Вечный мэр Харькова Геннадий Кернес тоже большой любитель люксового отдыха и перелетов бизнес-джетами.

Обычно в этих поездках его сопровождает гражданская жена Оксана Гайсинская, несколько человек обслуги (после покушения Кернес передвигается на коляске, пуля попала ему в позвоночник), личный врач, а также лепший кореш Роберт Тедеев, житель РФ осетинского происхождения без определенного рода занятий, давно живущий на Украине. В декабре они сперва побывали на люксовом курорте в Италии, а затем в Израиле, где посетили местный офис Коломойского.

И вот 20 декабря прошлого года Кернес и Р.Тедеев (из-за многочисленности братьев Тедеевых в дальнейшем придется использовать первые буквы их имен, чтоб читатель не запутался) отправляются на машине из Харькова в Москву, что зафиксировано пограничной службой Украины. Они и не отрицают, но не очень убедительно разъясняют, что ездили в Москву лечить зубы. Украинские конспирологи голословно утверждают, что Кернес и Р.Тедеев встречались в Москве с Патрушевым, а не зубы лечили, и тем самым готовили почву для таинственных и очень законспирированных встреч Зеленского и Ермака с представителями Москвы.

Кернес на все вопросы украинских СМИ однозначно и однообразно отвечает «нi», с Патрушевым не знаком, никогда не встречался и вообще на все только «нi». Р.Тедеев в силу отсутствия какого-либо образования более многословен и в показаниях путается. То он только своего друга к московскому стоматологу сопровождал, то он тоже там лечится. Но взорвавшаяся вокруг Кернеса и Р.Тедеева информационная бомба придала кумулятивный эффект Зеленскому в Омане.

Логика тут такая.

Р.Тедеев – никто и звать его никак, провинциальный бандит с повадками из 1990-х годов, которого в Москве не то что к Патрушеву, а вообще к любому чиновнику на порог не пустят. Еще в 2009 году тогдашний генпрокурор Украины был вынужден лично отдавать приказ об аресте Р.Тедеева по факту перестрелке в Голосеевском парке в Киеве. Вопрос тогда шел о «споре хозяйствующих субъектов» вокруг швейной фабрики в Виннице, которую не могли поделить житель Турции и житель Украины. Р.Тедеев после перестрелки был задержан на «Мерседесе» с номерами Верховной рады (ВР), который принадлежал его двоюродному брату – чрезвычайно популярному на Украине спортсмену и тогда депутату от «Партии Регионов» Эльбрусу Тедееву. На первом допросе Р.Тедеев сказал, что его фамилия Иванов.

Э.Тедеев – Олимпийский чемпион по вольной борьбе, трижды чемпион мира, чемпион Европы и далее по мелочи. Он председатель Федерации борьбы Украины, на церемонии закрытия Олимпиады 2004 года он нес украинский флаг. После перестрелки в Голосеевском парке он сказал, что у него нет брата по имени Роберт.

Тут надо разобраться в родственных отношениях. Э.Тедеев имел в виду узкое понимание слова «брат». В реальности Роберт Тедеев – его двоюродный брат. Еще один двоюродный брат – Джамболат, фигура в РФ очень известная, он длительное время возглавляет сборную РФ по вольной борьбе. С перерывом на политику – Джамболат Тедеев пытался баллотироваться в президенты Южной Осетии и долгое время выступал там в качестве ведущей оппозиционной силы.

Вообще братья Тедеевы – целое явление в украинской политике. Есть еще Казбек – троюродный брат Эльбруса, «дважды беженец». Сперва он уехал из Северной Осетии в «связи с несогласием с политикой РФ» (в реальности там было обвинение в коррупции) и работал прокурором в Крыму, в Алуште. Во время «Крымской весны» активно выступал на украинской стороне, бежал из Крыма и работал в прокуратуре Киевской области. Именно он расследовал так называемое дело «золотого батона» Януковича, которое потом тихо закрыли. Кроме того, в окружении Зеленского работают несколько пиарщиков осетинского происхождения.

Эльбрус Тедеев длительное время был депутатом Верховной Рады, где ничем особенным не запомнился, кроме сердечной дружбы с сыновьями Януковича и тогдашнего генпрокурора Пшонки.

Но его помощником все это время трудился не кто иной, как Андрей Ермак собственной персоной. Нынешний глава администрации президента Украины Зеленского.

На Украине сложился психоделический пазл. Ермак через своего друга и бывшего начальника Э.Тедеева и его двоюродного брата Р.Тедеева выставил в качестве посредника для общения с Москвой мэра Харькова Кернеса, сидящего в инвалидном кресле, но традиционно почему-то лечащего зубы в Москве, а не в Израиле. Вместе они все договорились организовать таинственную встречу с высшими российскими чиновниками в Омане.

Здесь надо опускать занавес и вызывать санитаров. С таким же успехом можно искать заговор рептилоидов.

Где доказательства?

Начнем с того, что все это бездоказательно и построено даже не на поисках доказательств, а на позиции «один секретный источник сказал». Неназванные таинственные источники проекта «Радио Свобода» утверждают, что Кернес и Р.Тедеев встречались 20 декабря в Москве в Патрушевым, а затем Патрушев прилетел в Оман на встречу с Зеленским. И неважно, что никто ничего не видел и никаких физических доказательств тому нет. И что это вообще просто невозможно, учитывая репутацию Кернеса и Р.Тедеева. Все остальное – это перемещения двух бизнес-джетов, которые в принципе ничего не доказывают.

С другой стороны, ну и что? Вот давайте на секунду затмения представим, что какие-то переговоры между Москвой и Киевом ведутся по закрытым от общественности линиям.

Такое не только возможно, но и реально, поскольку обычных в таких случаях контактов практически нет. Не функционируют в полноценном виде посольства, приходится избегать официальных встреч из-за чудовищной реакции на Украине СМИ и прочих оппозиционных систем. А общаться-то как-то надо. Ничего плохого в этом нет, как нет и никакой зрады. Ну, беседуют люди.

России от Украины никуда не деться, как и Украине от России. Можно стрелять, но можно и договариваться. Но украинское общественное мнение, особенно его оппозиционная нынешнему президенту составляющая, настолько русофобски настроены, что любые рассуждения о теоретических переговорах воспринимают как зраду. А тут сразу же начинается чудовищная конспирология, которая включает сразу и «таинственные перелеты» и Кернеса, лечащего зубы в Москве, и «осетинский канал связи».

Надо помнить еще и о том, что главный и единственный источник всего этого кошмара – «Радио Свободы», американский ресурс, чрезвычайно недовольный возможным улучшением отношением отношений между Москвой и Киевом. Да, Помпео действительно был крайне удивлен появлением Зеленского в Омане (как будто президент Украине должен отчитываться перед госсекретарем США, где ему проводить отпуск). Отсюда и такая жесткая пропагандистская атака, превратившаяся в конспирологическую травлю Зеленского, Ермака и примкнувшего к ним Кернеса.

И нет никаких сомнений в том, что информационная атака продолжится, к ней уже подключились самодеятельные «расследователи». И ничего не подтвердится, а осадок останется.

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