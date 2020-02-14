Зеленский встретился с американскими сенаторами и заявил, что хочет изменить имидж Украины в мире

14.02.2020, 22:31, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля встретился с американскими сенаторами-республиканцами Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо и сенатором от Демократической партии Кристофером Мерфи, информирует пресс-служба главы государства. 

Зеленский на встрече с сенаторами поблагодарил США за двухпартийную поддержку Украины. 

«Мы знаем, что представители обеих партий США поддерживают Украину – наш суверенитет, территориальную целостность и помогают нам не просто на словах», – отметил он. 

Украинский президент заявил, что одной из самых важных своих задач считает смену имиджа Украины в мире.

«Мы хотим, чтобы, говоря об Украине, люди думали не о коррупции, а о том, какая у нас замечательная страна с хорошими людьми и привлекательным инвестиционным климатом… Мы многое делаем для преодоления коррупции, перезапускаем правоохранительную систему, принимаем для этого много законопроектов. Мы боремся с монополиями, теперь приватизация происходит по открытому конкурсу. И это также будет способствовать борьбе с коррупцией в нашем государстве», – сказал Зеленский. 

Он отметил, что у Киева «очень хорошие» отношения с Международным валютным фондом. 

Сенаторы подтвердили, что видят положительные изменения в Украине, и США готовы поддерживать страну на пути этих изменений, добавили в Офисе президента.

В совместном заявлении накануне визита в Киев сенаторы подчеркнули, что отношения Украины и США «сейчас важны как никогда» и будущее Украины имеет значение для Соединенных Штатов. Газета Politico отметила, что этот шаг «демонстрирует попытку вернуться к нормальной жизни в регионе» после процедуры импичмента Трампа, которая завершилась его оправданием в феврале.

Мерфи и Джонсон посещали Украину 5 сентября 2019 года. Они провели встречи с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. Также американские политики встретились с Зеленским, тогдашним секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком, главой Службы безопасности Иваном Бакановым и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Посольство США в Украине сообщало, что сенаторы заверили президента в дальнейшей поддержке Украины Соединенными Штатами. Политики обсудили реформы в Украине, сотрудничество в сфере энергетической безопасности и другие вопросы. Зеленский поблагодарил сенаторов за поддержку Украины, в частности, за позицию по оказанию помощи в сфере безопасности, и высказал надежду, что эта помощь будет увеличена.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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