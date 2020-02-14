В московском метро избили позировавшую с голой грудью девушку

14.02.2020, 22:26, Новости дня

Мужчина избил девушку в московском метро за то, что она согласилась «показать грудь для фото» молодому человеку, сообщила подруга потерпевшей Карина Графенберг.

Как рассказала, Графенберг в ночь на четверг подруги ехали в метро, «были в хорошем настроении, общались и смеялись». К подруге Графенберг «подошел познакомиться молодой человек». Через некоторое время молодой человек «попросил ее показать грудь для фото, она показала». Другой пассажир возмутился поведением девушки. Предположительно, это был приятель парня, пожелавшего сделать фото, передает НТВ.

«Это был молодой человек, на вид кавказкой национальности, около 25 лет, с бородой и в шапке», – сообщила Графенберг.

По ее словам, он начал оскорблять девушку, требовал от нее выйти из вагона. В ответ девушка заявила, что «если ему что-то не нравится, он может сам пересесть». Как рассказала Графенберг, возмущенный мужчина подошел к девушке и стал бить ее кулаком в лицо. Графенберг попыталась остановить его, но тоже пострадала.

Вмешались окружающие, которые «пытались оттащить» нападавшего, но тот «еще несколько раз бросался» на девушку, угрожая подругам «убийством и изнасилованием», а также выкрикивая «оскорбления на почве национальности и пола».

На станции нападавший попытался убежать от появившихся полицейских, но его поймали. 

У пострадавшей, по словам Графенберг, «рассечена губа, отколот кусок зуба, лицо с двух сторон опухло от гематом, поврежден глаз».

«У моей подруги. У меня синяки на теле» , – сказала Графенберг.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / В школах Забайкалья отменили уроки из-за коронавируса

10.01 / Бывший начальник Центра примирения враждующих сторон в Сирии получил три года условно за мошенничество

30.12 / Освобожденные украинские военные проходят медицинское обследование

11.02 / Помпео прокомментировал неудачный запуск спутника в Иране

12.02 / Промпроизводство в еврозоне снизилось максимальными темпами почти за четыре года

03.12 / Венгрия предложила РФ вместе бороться за права нацменьшинств на Украине

09.12 / Автоновости: Купить автомобиль можно будет через Госуслуги

13.12 / Основанная Найемом адвокатская компания не будет защищать фигурантов дела об убийстве Шеремета – заявление

10.02 / Мнения: Дональд Трамп добьет демократов

11.02 / Македонский парламент ратифицировал вступление в НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика