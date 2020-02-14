УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках

14.02.2020, 22:24, Новости дня

УЕФА на два сезона отстранил английский футбольный клуб «Манчестер Сити» от участия в европейских соревнованиях за нарушение правил финансового фейр-плей. Клуб также оштрафован на €30 млн, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службуевропейского футбольного союза.

Решение об исключении «Манчестер Сити» было принято Арбитражной палатой УЕФА по финансовому контролю.

«Установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении палаты.

«Манчестер Сити» может согласиться с санкциями или обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.