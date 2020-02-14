Мнение: Чистое небо

14.02.2020, 22:17, Разное

Турки поставили боевикам в Идлибе ПЗРК, что немедленно привело к результату — сегодня был сбит очередной вертолет сирийских ВВС. Третий за последнюю неделю. Пока боевики сбивают лишь вертолеты, и когда дело дойдет до самолетов, в том числе и российских, мирно бомбящих гражданские больницы, школы и дома, набитые местными пособниками террористов, — это может стать лишь вопросом времени.

В 18 году, чуть менее двух лет назад, в ходе такого же обострения обстановки был сбит российский самолет и, кстати, практически там, где сейчас идут бои.

Источник: Эль Мюрид



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