Киев назвал «мюнхенский» план примирения РФ и Украины частной инициативой

14.02.2020, 22:12, Новости дня

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что руководство Мюнхенской конференции не признает «12 шагов» по примирению РФ и Украины официальным документом.

Зеленко сообщила, что документ подготовила неправительственная организация Euro-Atlantic Security Leadership Group. Как заявили в министерстве, документ стал «частной инициативой» ряда политических деятелей и специалистов, «неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации в сфере безопасности» на Украине, передает «Укринформ».

Пресс-секретарь МИД Украины подчеркнула, что план не соответствует официальной позиции Киева. Зеленко заявила, что и руководство конференции не считает «12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона» официальным документом.

Напомним, украинские СМИ сообщали, что документ был обнародован тремя европейскими неправительственными организациями, в том числе Мюнхенской конференцией по безопасности в сотрудничестве с Российским советом по международным делам.

Он, по сообщениям СМИ, предполагал возобновление сотрудничества Запада с Россией «без выполнения требований Украины по Донбассу» и без «деоккупации Крыма».

Позднее план примирения РФ и Украины удалили с сайта конференции.



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