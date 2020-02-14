Цукерберг признает, что Facebook придется платить больше налогов

14.02.2020, 22:06, Новости дня

Глава Facebook Марк Цукерберг признает, что глобальные налоговые реформы означают, что гиганту социальных сетей, возможно, придется платить больше налогов в разных странах, сообщает Politico со ссылкой на выдержки из выступления, которое он должен произнести в субботу.

Трансграничные налоговые правила должны быть переписаны после того, как в прошлом месяце 137 государств попытались избежать новой торговой войны из-за глобального умножения налогов на цифровые услуги.

"Мы согласны с тем, что [реформы] могут означать, что нам придётся платить больше налогов и платить их в разных местах по новому законодательству, — приводит издание слова из грядущего выступления Цукерберга, которые, как ожидается, он произнесет на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Politico.

Государственные чиновники договорились обсудить новые правила налогообложения и размера прибыли для компаний, которые не имеют физического присутствия на рынке, но, тем не менее, обслуживают граждан, заявил в прошлом месяце Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Я понимаю, что есть разочарование по поводу того, как в Европе облагаются налогом технологические компании. Мы также хотим налоговую реформу, и я рад, что ОЭСР рассматривает этот вопрос", — цитирует Politico запланированную речь Цукерберга.

Amazon, Facebook и Google чаще всего фиксируют прибыль и платят налоги в странах с низким налогообложением, таких как Ирландия, независимо от того, где находятся их клиенты.

Все большее число стран готовят национальные налоговые законы из-за отсутствия глобального пересмотра правил, несмотря на угрозу ответных действий Вашингтона в отношении торговых тарифов.

Так, минувшей осенью во Франции был принят законопроект о введении “налога GAFA” (аббревиатура расшифровывается как Google, Apple, Facebook и Amazon), который предусматривает введение дополнительного налога в размере 3% от выручки международных технологических компаний, получаемой ими во Франции. Под его действие попадают только те компании, чей годовой оборот составляет не менее €750 млн, при этом хотя бы €25 млн из них должны быть получены во Франции. Позднее аналогичный закон был принят и в Италии — только там он распространяется на компании, зарабатывающие в Италии не менее €5,5 млн.

Это решение вызвало серьезную критику со стороны Вашингтона, а президент США Дональд Трамп сообщил о возможности введения налога на французское вино. Позже президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что как только будет введен цифровой налог на международном уровне, свой налог Франция отменит. Офис торгового представителя США заявил, что французский налог нацелен именно на американские компании, поскольку он применяется к тем услугам, где доминируют IT-фирмы США.

Чиновники намерены достичь договоренности к концу 2020 года. Если соглашение в рамках ОЭСР не будет подписано, то европейские власти будут добиваться принятия соответствующего законопроекта на уровне ЕС.

Многие страны жалуются на то, что американские технологические компании платят слишком мало подоходного налога на территориях, где у них есть пользователи, и до сих пор большинство из них воздерживалось от взимания собственных национальных налогов. Впрочем, некоторые европейские страны, такие как Великобритания или Канада, потенциально готовы к введению нового налогового режима для американских IT-компаний.

Издание Wall Street Journal недавно опубликовало письмо, которое министр финансов США Стивен Мнучин направил в адрес Организации экономического сотрудничества и развития. Согласно тексту документа у США есть серьезные опасения в отношении изменения обязательных правил, когда страны имеют право имеют право устанавливать налогообложение для отдельных компаний. Это может повлиять на установившиеся основы международной налоговой системы, на которую полагаются американские налогоплательщики, пишет Мнучин. Глава Минфина призвал страны-участники ОЭСР прекратить применение цифровых налогов.