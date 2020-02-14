67,3% украинцев считают ситуацию в стране напряженной – опрос

14.02.2020, 22:06, Новости дня

Большинство граждан Украины расценивают сложившуюся в стране ситуацию как напряженную. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в феврале Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

Такой вариант ответа избрали 67,3% респондентов.

Взрывоопасной ситуацию в Украине назвали 17,9% граждан.

Вариант «стабильная» выбрали 13,4% опрошенных.

Чуть больше 1% респондентов отказались отвечать.

Инфографика: socis.kiev.ua

Социологическое исследование проводилось с 1-го по 10 февраля методом формализованного интервью по месту жительства респондентов. Опрошено 2000 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,1%.