Шотландия на пути к независимости?

14.02.2020, 22:06, Новости дня

У Шотландии больше пути к независимости, который Вестминстер считал бы законным. Референдум 2014 года никогда не повторится.

Великобритания никогда по доброй воле не откажется от трети своей земли, большей части своего ресурсов рыболовства, минеральных ресурсов, своей говядины, пользующейся спросом, фруктов и виски, большей части своего потенциала возобновляемой энергии, жизненно важной части вооруженных сил, включая ядерную базу, от лучших университетов в ряде ключевых областей. Премьер-министр Борис Джонсон на этот раз честен, заявляя, что у него в приоритете стоит объединение Союза. Это приоритет всего британского истеблишмента.

Бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон согласился на референдум 2014 года, потому что он думал, что его результат уничтожит шотландский национализм. В то время за независимость голосовали 28% населения.

Однако Вестминстер испытал шок, когда во время кампании поддержка независимости выросла до 45%, поскольку многие впервые в жизни услышали реальные аргументы. Паника Уайтхолла во время кампании референдума 2014 года — явно не то, что решится повторить британский истеблишмент.

Некоторые приводят наивный аргумент, что, если в опросах общественного мнения поддержка независимости вырастет до 60%, Джонсону и Вестминстеру придется «провести» референдум. Однако, если поддержка независимости составит 60%, последнее, что сделает Тори, — это согласится на референдум, который она конечно проиграет. Они лишь усилят свое сопротивление. От этой партии нет депутатов в Шотландии, зато в Вестминстере от нее представлено 73 депутата. Джонсон ничего не потеряет в политическом смысле, лишившись популярности в Шотландии. В Англии его позиция против шотландцев пользуется большой популярностью благодаря поддержке плохо образованных расистов.

Министр иностранных дел Доминик Рааб, выступая по телевидению, представил «интеллектуальное оправдание» этой позиции: независимо от желания большинства в Шотландии, Великобритания обязана помешать независимости Шотландии, чтобы предотвратить развитие анархических сепаратистских течений по всей Европе; он имел в виду Италию, Францию ​​и Испанию.

Вестминстер никогда не согласится на другой референдум. И вряд ли есть вариант для проведения «законного» референдума через суд. Если суд постановит, что консультативный референдум законен, в соответствии с действующим законом Шотландии, Тори просто примут новое законодательство в Вестминстере — и он станет незаконным. Они уже проделывали это в Вестминстере, чтобы отменить решения шотландского парламента. Верховный суд Великобритании уже дал понять, что суверенитет Парламента оспаривать нельзя.

Шотландия может стать независимой, но независимость будет незаконной с точки зрения законодательства Великобритании.

У Вестминстера нет права

Если вы верите в независимость Шотландии, вы верите и в то, что шотландская нация является «народом», согласно смыслу Устава ООН, и у нее есть неотъемлемое право на самоопределение. Это означает, что у Вестминстера нет права, в соответствии с законодательством или любыми другими средствами, мешать самоопределению Шотландии.

Факт: если вы считаете, что Шотландия должна двигаться к независимости только в рамках процесса, одобренного Вестминстером, значит, вы вообще не верите в независимость Шотландии.

Что приводит нас к Никола Стерджен, лидеру Шотландской национальной партии и первому министру Шотландии. В ее позорной, нашумевшей речи о том, как развиваться дальше, после брексита, прямо указывалось, что любой референдум должен проводиться с соглашения Вестминстера, в противном случае, он будет «незаконным». Она использовала слова «незаконный», чтобы очернить саму идею Шотландии, действующей без разрешения Вестминстера.

Даже самые лояльные к Стерджен независимые блогеры, такие как Джеймс Келли и Пол Кавана, не смогли поддержать ее в этом вопросе.

То, что она заявила, равносильно признанию законного и нерушимого суверенитета Великобритании над шотландским народом. Она признает, что Закон о Союзе навсегда покончил с правом на самоопределение.

Конституционная Конвенция

Когда Стерджен заговорила о созыве конституционного съезда, это вызвало сначала смех, затем удивление, когда она обрисовала в общих чертах потенциальное членство — избранные представители Шотландии, среди которых будут члены парламента, (бывшие) члены Европарламента и лидеры совета.

Дональд Туск, бывший президент ЕС, обрисовал тот путь Шотландии к независимости, который признает международное сообщество. Он подтвердил все, что уже говорилось экспертами об огромной симпатии в ЕС к возвращению Шотландии.

Суть предложения экспертов заключается в следующем:

«Шотландский парламент должен созвать Национальное собрание, в котором примут участие все представители Шотландии, избранные на национальном уровне: депутаты, члены Европарламента. Национальное собрание должно провозгласить независимость, обратиться к другим странам за признанием этого шага, достичь договоренностей с Великобританией и организовать подкрепляющий плебисцит. Это законно, демократично и соответствует обычной международной практике».

Есть немало статей, в которых объясняется как Шотландия может на законных основаниях стать независимой страной без учета внутреннего законодательства Великобритании.

Однако стоит помнить, что есть огромная разница между собранием избранных представителей и назначенных из лучших и достойнейших. Собрание, предложенное Стерджен, очень отличается в этом отношении от съезда.

Вряд ли Стерджен созвала этот съезд, чтобы объявить независимость. Но собрание депутатов Шотландии, членов Европарламента и лидеров советов будет иметь явное большинство с точки зрения численности и огромное большинство в интеллектуальном отношении.

Нельзя недооценивать динамику нового конституционного органа, члены которого считают, что они управляют легитимностью. Созыв этого органа станет конституционным новшеством. Необходимо убедиться, что они услышат призывы огромной толпы за своими окнами, требуя радикальных и быстрых перемен.