Во время вечеринки Павленский порезал людей и получил бутылкой по голове

14.02.2020, 22:06, Новости дня

Судебные власти Франции начали расследование инцидента, в котором принял участие художник-акционист из РФ Петр Павленский.

1 января 2020 года в Париже во время вечеринки между мужчиной и группой людей произошел конфликт. Павленский схватил кухонный нож и начал угрожать им, в результате чего нанес обидчикам ранения. Художник, в свою очередь, получил бутылкой по голове, сообщает "Интерфакс". По словам очевидцев, акционист был в плачевном состоянии.

В то же время некоторые французские СМИ отмечают, что Павленский не ранил никого, а нож схватил потому, что был один против примерно десятка человек.

В пятницу прогремел скандал, в котором оказался замешан кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво. Петр Павленский опубликовал видео пикантного содержания с политиком, которое предназначалось некой молодой особе. Также огласку получила переписка Гриво, в которой он отмечает, что семья — это тюрьма, хоть в предвыборной кампании отстаивает семейные ценности.

Некоторые французские СМИ отмечают, что публикация такого рода материалов чревата для Павленского двумя годами тюрьмы и штрафом в 60 тысяч евро. Бенжамен Гриво объявил о намерении подать в суд на того, кто разместил видео и переписку в открытом доступе.