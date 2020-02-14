Бобслей. Россиянки Сергеева и Мамедова выиграли чемпионат Европы

14.02.2020, 22:06, Новости дня

В латвийском местечке Сигулда проходит чемпионат Европы по бобслею, совмещенный с заключительным этапом Кубка мира. Российский дуэт в составе Надежды Сергеевой и Елены Мамедовой выиграл турнир в соревнованиях женских двоек. Это первое в истории золото россиянок на таком уровне.

Сергеева и Мамедова показали по сумме двух попыток время 1 мин. 41,96 сек., сообщает РИА Нововти. Вторыми стали представительницы Румынии Андреа Гречу и Иоана Георге – и это тоже сюрприз. Третье место у немецкой пары Штефани Шнайдер и Лизетт Тене.

Еще один экипаж сборной РФ в составе Алены Осипенко и Юлии Шокшуевой показал седьмой результат, а Любовь Черных и Юлия Беломестных заняли восьмую строчку протокола.



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