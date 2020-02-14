«Ждем этот документ». «Схемы» отреагировали на решение Офиса президента обратиться в суд

14.02.2020, 22:06, Новости дня

Журналисты программы «Схемы» (проект «Радіо Свобода» и телеканала «UA:Перший») ждут, когда Офис президента Украины подаст в суд анонсированный сегодня иск против их редакции. Об этом говорится в заявлении «Схем», опубликованном 14 февраля.

«Возможно, по иску мы поймем, что именно из озвученного в сюжете, по мнению ОП, является неправдой? Что [президент Украины Владимир] Зеленский был в Омане? Что он возвращался чартерным бортом 9H-VJN? Что именно этим бортом туда накануне прилетел [секретарь Совета безопасности России Николай] Патрушев из Москвы? Что в Омане с Зеленским был [тогдашний помощник президента] Андрей Ермак?», – заявили журналисты.

Они подчеркнули, что в материале нет утверждений того, что встреча Зеленского с Патрушевым состоялась, а позиция Офиса президента была «в полной мере представлена в сюжете».

«Более того, с начала во всей истории с Оманом именно Офис президента не договаривал, скрывал и даже сознательно или нет, дезинформировал общество. То отпуск, то рабочий визит. Если отпуск – зачем в нем Ермак, если командировка – почему тайная?.. В своем материале мы привели неизвестные ранее факты, которые точно требуют публичных объяснений «, – отмечается в заявлении.

«Схемы» отметили, что Офис президента во главе с Ермаком «прибегают к дискредитации редакции и угрожают судом журналистам» вместо того, чтобы «ответить на вопросы, которые до сих пор остаются без ответа».

Обращение ОПУ к телеканалу «UA:Перший», в котром обращали внимание вещателя на распространение в его эфире «информации, не соответствующей действительности и являющейся откровенной манипуляцией общественным сознанием» журналисты считают «давлением и вмешательством в редакционные дела».

Сюжет программы «Схемы» об одновременном пребывании Патрушева и Зеленского в Омане вышел 13 февраля. По данным журналистов, Патрушев летел в Оман чартерным рейсом, и именно этот чартер оказался в распоряжении президента Украины для срочного возвращения в Киев после катастрофы украинского самолета в Иране 8 января.

Ермак назвал сюжет ложью и сказал, что он не содержит «ни одного объективного утверждения». Офис президента заявил о подготовке иска к «Схемам».

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о поездке Патрушева в Оман и его встрече там с Зеленским являются враньем.

5 января издание «Страна» сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что «он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги». «В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

В ОПУ 5 января проинформировали, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

В феврале в ОПУ признали, что поездка Зеленского в Оман не носила официального характера и не оплачивалась из госбюджета.