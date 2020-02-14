«При спорах не хлопаем дверью»: Ковальчук открыла секрет крепкой семьи с Чумаковым

14.02.2020, 22:04, Разное

Певица Юлия Ковальчук открыла секрет крепкой семьи с певцом и музыкантом Алексеем Чумаковым. Он достаточно прост: надо любить друг друга и уметь находить компромиссное решение в споре, а «не хлопать сразу дверью».

Официально Ковальчук и Чумаков стали супругами 7 лет тому назад, но отношения их начались гораздо раньше. И сегодня звездная семья является ярким примером опровержения распространенного мнения, что два талантливых человека не могут ужиться под одной крышей. Оба нашли свое призвание в творчестве: певцы, актеры, успешные телеведущие — вот далеко не полный перечень даров, которыми так щедро наградила их судьба. О знакомстве с будущим мужем экс-солистка знаменитой группы «Блестящие» пояснила в программе Бориса Корчевникова, посвященной судьбам людей. Оказалось, супруги они умеют еще и танцевать на коньках, ведь знакомство произошло на шоу «Танцы на льду». И хотя к победе отношение у партнеров было абсолютно разным, но чувство уже зародилось.

Стать родителями девочки с редким и красивым именем Амелия удалось не сразу, но долгожданный ребенок еще сильнее укрепил их союз. Возможно, Бог подарит им еще одно чудо, намекает Юлия Ковальчук на рождение второго малыша, ведь дети должны расти в атмосфере любви и взаимопонимания. А именно этим и крепка их семья, в которой при спорах не хлопают дверью, считает певица.