Жена Гарика Мартиросяна сообщила о рождении «мальчика 8/10 по шкале Абгар»

14.02.2020, 22:04, Разное

Супруга Гарика Мартиросяна Жанна в День святого Валентина отличилась оригинальным поздравлением. Супруга известного комика пояснила о радостном событии в их семье – «рождении мальчика».

Жанна Мартиросян «оценила» его в «8/10 по шкале Абгар». «Вес — 87 кг, рост — 1 м 83 см, 46 лет», — добавила супруга знаменитости и отметила, что они с мужем принимают поздравления. К своему посту жена юмориста прикрепила фото, где она запечатлена среди ярких воздушных шаров.

Преданные поклонники оценили шутку Жанны Мартиросян, зная, что в День влюбленных резидент Comedy Club отмечает день рождения. В этом году 14 февраля шоумен празднует 46-летие. Фолловеры присоединились к поздравлениям, подхватив шутку жены именинника: «Какой крупный мальчик – 87 кг». Многие поблагодарили звездную пару за особенный юмор, всегда поднимающий настроение.