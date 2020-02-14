Число заболевших коронавирусом достигло 64 тысяч. Россия прекратила чартерное сообщение с Китаем

14.02.2020, 21:59, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 63,8 тысячи человек, во всем мире – 64,4 тысяч. За последние сутки в стране были зарегистрированы 5090 новых случаев заражения инфекцией, от болезни погиб еще 121 человек.

Общее число погибших составляет 1380 человек, сообщает South China Morning Post. Более 6,7 тысячи человек выздоровели.

В остальном мире количество заразившихся коронавирусом превысило 500 человек. Почти половина из них – в Японии. За пределами Китая от болезни погибли три человека (в Японии, в Гонконге и на Филиппинах).

Как заявил глава МИД Китая Ван И, распространение коронавируса замедлилось, а заразившиеся стали быстрее выздоравливать. Министр напомнил, что доля случаев заражения за пределами Китая составляет менее 1%, а количество новых случаев сокращается уже десять дней подряд. Все это, по мнению Пекина, свидетельствует об успехе мер по сдерживанию болезни.

 

В России были выявлены два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших успешно вылечились. Сегодня из больницы выписали семью выздоровевшего мужчины, которая оставалась на карантине.

До 29 февраля из Китая должны вывезти почти 230 граждан России. Речь идет о 162 пассажирах авиакомпании S7 и 66 пассажирах «Уральских авиалиний», которые приобрели билеты на чартерные рейсы из Китая в Россию на период с 13 по 29 февраля.

С 14 февраля в связи с распространением коронавируса в силу вступил запрет на чартерные рейсы между Россией и Китаем. Регулярные рейсы между странами смогут выполнять «Аэрофлот» и четыре китайских авиаперевозчика. Для их обслуживания в Шереметьево выделили отдельный терминал F.

 



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