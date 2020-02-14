В Москве идут пикеты в поддержку осужденных по делу «Сети»

14.02.2020, 21:59, Новости дня

В Москве возле здания ФСБ на Лубянской площади 14 февраля состоялась серия пикетов в поддержку осужденных по делу «Сети».

По оценкам корреспондента Настоящего Времени, к началу мероприятия на Лубянке собралось больше 100 человек, некоторые пришли с плакатами в поддержку осужденных молодых людей.

Первые приговоры по делу «Сети» суд вынес 10 февраля. Шестеро фигурантов дела получили тюремные сроки от шести до 18 лет. Суд признал их виновными в создании «террористической организации» с целью свержения государственного строя.

Большинство подсудимых по делу говорили, что оно строится на показаниях, полученных сотрудниками ФСБ под пытками. После приговора в защиту фигурантов дела «Сети» выступили ученые, кинематографисты, правозащитники, писатели и журналисты.