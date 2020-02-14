В Минздраве оценили фильм Дудя про ВИЧ

14.02.2020, 21:58, Новости дня

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай оценил фильм блогера Юрия Дудя про ВИЧ в России.

Во вторник на YouTube-канале Дудя был опубликован фильм «ВИЧ в РФ – эпидемия, про которую не говорят». Фильм набрал уже более 10 млн. просмотров.

Салагай в Telegram отметил, что «вокруг фильма не утихают споры, в том числе в профессиональном медицинском сообществе». Он решил «высказать свое мнение», причем «в большей степени, не как чиновник, а как врач».

Замминистра заявил, что «фильм, вне всякого сомнения, полезный», хотя «можно дискутировать» с «подачей» ряда фактов, ее «остротой». Однако «в фильме приводится много важной информации», «вне контакта» с которой сейчас «остается внушительная аудитория».

Как сообщил Салагай, «фильм важен», поскольку «позволяет повысить информированность о проблеме ВИЧ тех, до кого другие активности, к сожалению, не дотягиваются».

Особое внимание Салагай обратил на то, что в фильме подчеркивается «необходимость борьбы со стигмой в отношении ВИЧ-инфицированных», ведь сейчас «ВИЧ – это не приговор».

При этом замминистра выразил мнение, «что фильм только выиграл бы, если бы в нем присутствовала информация о тех активностях, которые в этом направлении проводятся СПИД-центрами, регионами и Министерством здравоохранения». По его словам, проводится «достаточно внушительная работа, которая сегодня по своему обьему существенно превосходит то, что делалось еще пять или, тем более, 10 лет назад».

Однако «это не устраняет достоинств фильма». Салагай лишь надеется, что фильм «не создаст у зрителя ощущения «полноты картины» и, скорее, натолкнёт на желание получить дополнительную информацию».