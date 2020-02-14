Павленский собирается продолжить публикацию компромата на французских политиков

14.02.2020, 21:57, Новости дня

Художник-акционист Петр Павленский обещает продолжить публикацию компромата об интимной жизни французских политиков, сообщает «Интерфакс».

«Бенжамен Гриво — первый человек, попавший на мой сайт. Однако, он только что открылся. И мы продолжим», — сказал Павленский в эфире телеканала BMF TV.

Ранее кандидат от правящей партии «Вперед, Республика!» Бенжамен Гриво отозвал свою кандидатуру с выборов мэра Парижа после публикации на сайте Павленского ролика, уличающего его в супружеской неверности.

На видео «кандидат ведет весьма вольные переговоры онлайн с неизвестной собеседницей, подкрепляя свои слова недвусмысленными действиями».

«Я знаю жестокость политической жизни… Ком грязи не только задел меня, но и причинил боль тем, кого я люблю. Моя семья этого не заслуживает, никто никогда не должен испытывать такое насилие. Что касается меня, я не хочу больше подставлять меня и мою семью, когда все удары стали разрешены. Я решил отозвать свою кандидатуру», — сказал Гриво.

Он созвал свой штаб на экстренное заседание и призвал сотрудников не комментировать новость.

Павленский заявил, что получил видео от источника, связанного с политиком. «Он постоянно опирается на семейные ценности, приводит в пример свою жену и детей. А тут все наоборот. Я не против, чтобы у людей была сексуальная жизнь, но они должны быть честными. А он хочет быть главой города и лжет избирателям. Я сейчас живу во Франции, я парижанин, это важно для меня», — приводит «Liberation» слова художника.