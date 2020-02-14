МИД России: Сообщения о присутствии ЧВК «Вагнера» в Мозамбике – фейк

14.02.2020, 21:51, Разное

По словам дипломата, все сообщения с подобной повесткой представляют собой не более чем слухи, а информация, которую распространяют эти СМИ, не соответствует действительности. Он подчеркнул, что данные сообщения необходимо относить к такой категории новостей, как «фейк-ньюс».

Сообщения о том, что добровольцы ЧВК «Вагнера», помогающие бороться с террористическими организациями и поддерживающие легитимную власть Мозабика, находятся в африканской стране, недавно появились на страницах местной прессы. Важно подчеркнуть, что за последнее время это не первый вброс о бойцах российской ЧВК.

Сотрудники южноафриканского издания SADCnews провели собственное расследование, в котором выяснили, кто именно может быть заинтересован в запуске фейков о бойцах ЧВК «Вагнера».