Пентагон откажется от F-35 и дронов ради стены с Мексикой

14.02.2020, 21:47, Новости дня

Министерство обороны США планирует отказаться от закупки военного оборудования и направить $3,8 миллиардов на строительство мексиканской стены, пишет Le Parisien со ссылкой на AFP. Как напоминает издание, создание барьера на американо-мексиканской границе было одним из главных предвыборных обещаний Трампа, который решил бороться с нелегальными мигрантами из Центральной Америки.


Reuters

Пентагон собирается отказаться от покупки большого количества F-35 и дронов, чтобы выделить дополнительно $3,8 миллиардов на строительство стены на границе Мексики и США, пишет Le Parisien. Этот проект был одним из главных обещаний Дональда Трампа во время избирательной кампании 2016 года — спустя четыре года неоднозначная стройка всё ещё актуальна для ограничения незаконной иммиграции.

Издание рассказывает, что на мексиканскую стену потратят до $2,2 млрд, которые должны были пойти на закупку оборудования для ВВС и ВМФ США: самолётов-невидимок F-35, ударных дронов MQ-9 Reaper, транспортных самолётов Локхид C-130 «Геркулес» и противолодочных самолётов Boeing P-8 Poseidon. Остальное покроют фонды, изначально предназначавшиеся для зарубежных американских операций в Афганистане, Сирии и Ираке. О таких планах Пентагона узнало агентство AFP, получив копию переданных в конгресс документов о бюджете на 2020 год.

Таким образом с июля Министерство обороны потратит на строительство стены $9,9 млрд. Французская газета отмечает, что его бюджет, превышающий $700 миллиардов в год, выделяется правительством на определённые программы под строгим контролем конгресса. Однако у Пентагона остаются $6 миллиардов в личном пользовании, которые могут быть направлены на другие, более срочные программы.

Как напоминает в заключение Le Parisien, Соединённые Штаты в 2019 году столкнулись с резким ростом числа незаконно пересекающих границу с Мексикой. Большую часть нелегалов составляли жители Центральной Америки, которые спасались от насилия и бедности своих стран. В апреле более 100 тыс. мигрантов было задержано, а возросшие людские потоки привели к кризису из-за переполнения центров размещения и ужасных санитарных условий. В июле было заведено дело о предполагаемом насилии над подростками.



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