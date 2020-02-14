Мнение: Наев не тонет, продолжая карьерный рост

14.02.2020, 21:32, Разное

Наев не тонет, продолжая карьерный рост

Замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев возглавил Командование объединенных сил (КОС) ВСУ. Наев будет руководить силами во всех сферах их применения — на суше, в воздухе и на море. Структура КОС (аналог американского Комитета объединенных штабов) создана в ходе реформирования украинской армии по стандартам НАТО.

Основным назначением КОС будет планирование и управление войсками в операциях по отпору вооруженной агрессии.

Генерал Сергей Наев, назначенный прежним руководителем киевского режима командующим карательной операции в Донбассе, до недавнего времени считался человеком Петра Порошенко. Для такой его «классификации» были все основания: главным и часто единственным критерием кадровых решений Порошенко являлась несомненная лояльность лично ему.

И если учесть, что против назначения Наева на этот пост выступала значительная часть украинских полевых командиров и военачальников, обвинявших кандидата в «главкаратели» в некомпетентности и коррупции, то можно предположить, что именно личная верность (или ее декларация) «главнокомандующему-кондитеру» перевесила все недостатки генерала.

И если корумпированность и некомпетентность являются довольно обычными, если не сказать, непременными качествами командного состава ВСУ, то у Наева имелись, куда более серьезные, с точки зрения постмайданной идеологии, «грехи». А именно — Наев по происхождению является великороссом, а во-вторых, его родной брат остался в Крыму, получил российское гражданство и даже занимает административную должность. На основании этого оппоненты Сергея Наева величали не иначе, как «брат предателя Украины».

Более того, на основании того, что Сергей Наев задекларировал получение неких денежных сумм (135 000, 139 000 и 139 743 гривен), в 2016, 2017 и 2018 гг. в качестве ценного подарка от Максима Ивановича Наева, противники генерала заявили, что это подтверждение его работы на российскую разведку. Наеву даже пришлось признать, что это вовсе не подарки, а его доля за проданную недвижимость, ранее принадлежавшую их родителям.

Но как бы то ни было, все это не помешало «генералу-москалю» возглавить корательную операцию против народа Донбасса, поскольку Муженко отрекомендовал его Порошенко не только как абсолютно лояльного и полностью управляемого человека, но и как служаку, готового выполнить любой приказ.

Собственно, весь жизненный путь этого человека характеризует его, как беспринципного карьериста, готового карабкаться к власти и деньгам любой ценой.

Выпускник элитного Московского высшего общевойскового командного училища им. Верховного Совета так старательно «прогибался» во время учебы, что получил самое «козырное» распределение в Западную группу войск в Германии. После 1991-го в подразделениях СА появились вербовщики «незалежной», стремящиеся заманить офицеров в ВСУ, обещая им головокружительную карьеру и всевозможные «плюшки». Увлеченный этими предложениями Наев написал рапорт о переводе в украинские формирования. Так советский комвзвода стал украинским комбатом 28-й бригады, а вскоре и возглавил это соединение.

В 2011 году он стал заместителем командира 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины в звании полковника. В 2013-м Сергей Наев получил звание генерал-майора и должность первого заместителя командующего Сухопутными войсками.

После нападения на народные республики Донбасса, он занял должность начальника сектора «Б», активно продвигал идею превращения Донецкого аэропорта в форпост для нанесения артиллерийских ударов по Донецкой агломерации и дальнейшего наступления на столицу ДНР.

В этот период своей жизни, Наев не только стал фигурантом уголовного дела, открытого Следственным комитетом РФ за геноцид и жестокие методы ведения войны, но и заслужить крайне нелестную репутацию у «побратимов».

Известный волонтер Роман Доник писал в 2016-м году о Наеве: «Ввел в ОТГ «Донецк» переходящий вымпел и Кубок в соревнованиях между бригадами. И похудел на 14 кг, сидя на калораже (диета специальная) и таская за собой личного повара… единственным утешением может стать то, что его заберут на повышение в какой-то отдел сбитых летчиков в сухопутку, а в ОК «Восток» кого-то нормального назначат. В сухопутке его любимый начальник Борискин, которому Наев дачу строит руками военнослужащих».

«В армии характеризуют Сергея Наева как "осторожного, но жесткого командира, умеющего найти подход к начальству". Однако младшие командиры относятся к Сергею Наеву более скептично. "Он бросал на Донецкий аэропорт людей, приказывал держаться до "последнего". А когда там был под конец полный "ахтунг", рапортовал начальству, что защита аэропорта в "полном порядке" и бойцы могут держаться еще сколько угодно», — пишет украинское издание «Страна».

Поскольку Наев крайне неодобрительно относился к добробатам и плохо управляемым иностранным наемникам-нацистам, в националистической среде он приобрел репутацию латентного «ватника», «совка» и «сепара».

Несколько неожиданным стало увольнение Наева с поста командующего «ООС» одним из последних распоряжений Порошенко. Впрочем, Наева не выгоняли, а напротив, повысили — до поста заместителя начальника Генштаба.

Можно было бы предположить, что таким образом Порошенко старался сохранить в командовании ВСУ верных ему людей, выводя Наева с весьма заметной и уязвимой должности, на которой он к тому же успел «наделать дел» (взять хотя бы, бездарно организованное им наступление на Горловку летом 2018 года, приведшее к большим потерям среди карателей). Однако Зеленский менее чем через год повысил Наева, отдав ему, по сути дела все оперативное управление вооруженными формированиями Украины.

Видимо, Зеленский тоже нуждается в «лояльных военачальниках, способных выполнить любой приказ», что подтверждает известную истину, что некая субстанция не тонет даже при транзите власти.

Сергей Спиридонов

https://asd.news/articles/persony/naev-ne-tonet-prodolzhaya-karernyy-rost-/ — цинк