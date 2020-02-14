Путин и Зеленский пообщались по телефону

14.02.2020, 21:30, Новости дня

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе своего телефонного разговора обсудили подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба офиса украинского президента. Отмечается, что отдельно два лидера обсудили вопрос освобождения граждан Украины, удерживаемых в ДНР и ЛНР, а также на территории России.

Подчеркивается, что Москва и Киев солидаризировались с необходимостью усилить сотрудничество на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации ранее достигнутых соглашений.



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