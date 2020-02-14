Названы худшие сцены секса в кинематографе

14.02.2020, 21:30, Новости дня

Британское издание The Independent ко Дню святого Валентина составило список худших сцен секса в кинематографе. В материале отмечается, что некоторые эпизоды способны заставить даже покинуть комнату. И не только потому, что на диване рядом сидят родители.

Всего в список вошли семнадцать фильмов. На первой строчке расположилась мелодрама "Джильи" за то, что убийца-лесбиянка в исполнении Дженнифер Лопес внезапно изменила своим предпочтениям, вступив в интимную близость с Беном Аффлеком.

Кинолента "Говард-утка" попала в рейтинг из-за сцены полового акта с гигантской уткой.

Тройку замыкает картина "Убей меня нежно", в которой главная героиня занимается сексом, будучи при этом связанной белоснежными лентами.

В рейтинг худших постельных сцен также вошли эпизоды из фильмов "Очень плохая училка", "Шоугелз", "Аватар", "Пятьдесят оттенков серого", "Основной инстинкт 2", "Хранители", "Чего хотят женщины".

Ранее сообщалось, что российские актеры получили так называемые "порно-Оскары" в четырех номинациях.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Вспышка «очень заразного» норовируса произошла в одном из казино в США

02.02 / Малюська пригрозил переносом из Одессы в Херсон межрегионального управления юстиции

12.02 / Гражданина Китая вылечили от коронавируса в Забайкалье

07.12 / Порошенко спрогнозировал отмену санкций против РФ из-за идеи Киева

29.01 / Times — «сделка века» Трампа оторвана от реальности и обречена на провал

31.12 / Песков назвал главную неудачу года

08.12 / Пожар в Одессе. Опознали тело студента Кирилла Трофимчука

05.02 / «Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии

07.01 / Модель Кейлен Уорд собрала $700 тыс, присылая интимные фото тем, кто донатит на борьбу с пожарами в Австралии

22.01 / Путин назвал уродами создателей «групп смерти»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика