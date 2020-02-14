Посол Германии: Нашим инвесторам не нужны няни. Им нужны независимые суды

14.02.2020, 21:30, Новости дня

Немецким инвесторам нужны не «инвестиционные няни», а независимые суды. Об этом в интервью «Громадському», которое вышло 13 февраля, сказала посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен.

«Сегодня говорят о «няне», ранее [мэр Киева Виталий] Кличко говорил о «бодигардах». Нашим инвесторам не нужны ни няни, ни бодигарды. Им нужны независимые суды. Здесь уже есть 2 тыс. немецких фирм, и они успешно работают. И они могут получить хорошие сигналы, что что-то происходит и сюда нужно приезжать. Ваш президент часто говорит, что надо прийти сейчас, когда есть ниши для инвестиций – и это правильно», – сказала дипломат.

Она отметила, что в экономике Украины «остается слишком большим влияние олигархических интересов и очень мало иностранных инвестиций».

«Трансформировать экономику Украины – это большой проект этого правительства, и мы хотим поддерживать его в этом. И я бы очень хотела, чтобы в этом году были новые проекты инвесторов из Германии», – сказала Фельдгузен.

Посол добавила, что заинтересованность немецких инвесторов в Украине есть, но «все ждут, что будет дальше».

«Например, с судебной реформой. Для инвесторов очень важно быть в состоянии защитить свои интересы в судах», – сказала она.

Также, по словам дипломата, важны общие макроэкономические индикаторы.

Идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny, президент Владимир Зеленский озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января. Глава государства объяснил, что «если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно».

«Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль», – сказал он.

5 февраля в Офисе президента сообщили, что к правительству Украины обратились первые украинские компании, которые хотят получить от государства «инвестиционную няню».