Если нет чистой воды, то рану лучше промывать водкой, а не виски

14.02.2020, 21:30, Новости дня

Заливать кровоточащую рану водкой или крепким виски – это классический прием из голливудского боевика.

Как передает РИА Новости, об этом общественность в интервью радио Sputnik проинформировала врач-терапевт Ирина Ярцева.

По ее словам, с одной стороны дезинфекция раны крепкими алкогольными напитками действует как антисептик, поскольку в основе водки или виски есть спирт. С другой стороны, такое "средство" сушит кожу, из-за чего не развивается нормальная микрофлора, которая способствует заживлению раны.

Врач также рассказала последователям Рэмбо о том, что не каждый алкоголь годится для примочки. По ее словам, лучше всего для этих целей подойдет водка, но ее надо лить не на саму рану, чтобы не обжечь ее, а по краям.

Ярцева констатировала, что лучше всего промывать раны чистой водой.



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