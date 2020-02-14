Финансовый Fair Play: УЕФА выгнал «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

14.02.2020, 21:30, Новости дня

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение наказать английский клуб "Манчестер Сити" за нарушения правил финансового Fair Play организации. "Горожан" уличили в экономических махинациях и отстранили от участия в Лиге чемпионов на два сезона, оштрафовав на 36 млн евро.

УЕФА сообщил на своем официальном сайте, что принимает к сведению решение независимой судебной палаты органа финансового контроля клуба (CFCB). По итогам слушаний, состоявшихся 22 января, CFCB под председательством Хосе да Куньи Родригеса уведомила футбольный клуб "Манчестер Сити" об окончательном решении по его делу.

Судебная палата, рассмотрев все обстоятельства, установила, что "Манчестер Сити" совершил серьезные нарушения правил лицензирования клубов УЕФА и финансового Fair Play, завышая свои спонсорские доходы на своих счетах и в информации о безубыточности, представленной УЕФА в период с 2012 по 2016 год.

Палата также установила, что в нарушение регламента клуб не оказал содействия в расследовании этого дела. В связи с этим УЕФА наложил дисциплинарные взыскания на "МанСити", постановив, что он должен быть отстранен от участия в клубных соревнованиях УЕФА в течение следующих двух сезонов (т. е. сезоны 2020-2021 и 2021-2022) и выплатить штраф в размере 30 млн фунтов стерлингов или 36 млн евро.

Решение судебной палаты может быть обжаловано в Спортивный арбитражный суд (CAS). Но УЕФА не будет комментировать это решение на данном этапе.



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